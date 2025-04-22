Педагоги на севере Казахстана остались без выплат при выходе на пенсию

Так, должностными лицами общеобразовательных учреждений Айыртауского, Г. Мусрепова, Есильского, Жамбылского, М. Жумабаева, Кызылжарского, Шал акына, Тайыншинского, Уалихановского районов и Петропавловска, прекратившим трудовые отношения по причине достижения пенсионного возраста не выплачивались компенсационные выплаты на сумму 37,6 млн тенге.