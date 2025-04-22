Учениями объяснили звуки стрельбы в Алматы

«Информация о звуках, напоминающих выстрелы, поступившая от граждан, проверена. Установлено, что поблизости расположена войсковая часть Национальной гвардии, где в указанный период проходили плановые учебные стрельбы», — сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
Ранее BES.media сообщал, что в редакцию обратился очевидец, услышавший выстрелы в районе пересечения улиц Макатаева и Сейфуллина. По данным, мужчина находился в бизнес-центре, где после громких звуков посетителям временно не разрешали покидать здание.