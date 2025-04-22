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Ватикан назвал дату похорон папы римского Франциска

Похороны папы римского Франциска, который скончался 21 апреля в 88 лет, пройдут в субботу, 26 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Святого престола.

Источник: Getty Images

Похороны папы римского Франциска, который скончался 21 апреля в 88 лет, пройдут в субботу, 26 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы Святого престола.

Согласно изменениям, внесенным понтификом в документ Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, похороны будут отличаться от церемоний погребения его предшественников. Франциск считал церемонию погребения главы церкви «перегруженной».

Структура похоронного обряда останется канонической и будет включать бдение (но одно, а не два как раньше), отпевание и погребение. Но тело понтифика не будут выставлять для почитания верующими на катафалке и не будет проводиться церемония закрытия гроба, писал Il Quotidiano.

Хоронить папу римского будут в простом деревянном гробу — Ватикан уже опубликовал фото покойного понтифика. Ранее в церемонии погребения использовался тройной гроб из кипариса, свинца, дуба или ореха.

Согласно заявлению Святого престола, которое опубликовал корреспондент National Catholic Reporter в Ватикане Кристофер Уайт, траурную литургию на площади Святого Петра возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, декан коллегии кардиналов. После литургии гроб с телом понтифика принесут в собор Святого Петра, а затем — в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения, как и просил Франциск.

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