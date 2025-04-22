Житель Дагестана ругался матом, а калининградца — курила на борту

Первый инцидент произошел в стерильной зоне досмотра, где 51-летний житель Дагестана допустил грубые нарушения общественного порядка — выражался нецензурной бранью в присутствии других пассажиров и игнорировал замечания как обычных граждан, так и сотрудников аэропорта. В результате нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте, где в отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Второй случай произошел уже после приземления рейса из Санкт-Петербурга в Калининград: 43-летняя жительница Балтийска закурила сигарету непосредственно в салоне самолета. После высадки пассажирку доставили в дежурную часть, где в отношении неё был составлен протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ за нарушение федерального запрета на курение табака и потребление никотинсодержащей продукции в установленных местах.