В Калининском районе Новосибирска без света остались почти 200 домов

Во вторник, 22 апреля, примерно в полдень часть жителей Калининского района Новосибирска столкнулась с прекращением подачи электроэнергии.
Согласно информации, опубликованной на муниципальном портале «Мой Новосибирск», временные неудобства затронули постройки на ряде улиц, включая Хоккейную, Славянскую, Кавалерийскую и Малую Кавалерийскую.
Интерактивная карта портала свидетельствует о том, что проблема затрагивает не менее 174 объектов. Отмечается, что значительная часть из них относится к частным домовладениям.
На портале называют это отключение запланированным. Причиной указываются ремонтные работы, проводимые на местных электрических сетях.