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В Калининском районе Новосибирска без света остались почти 200 домов

Пострадал частный сектор.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 22 апреля, примерно в полдень часть жителей Калининского района Новосибирска столкнулась с прекращением подачи электроэнергии.

Согласно информации, опубликованной на муниципальном портале «Мой Новосибирск», временные неудобства затронули постройки на ряде улиц, включая Хоккейную, Славянскую, Кавалерийскую и Малую Кавалерийскую.

Интерактивная карта портала свидетельствует о том, что проблема затрагивает не менее 174 объектов. Отмечается, что значительная часть из них относится к частным домовладениям.

На портале называют это отключение запланированным. Причиной указываются ремонтные работы, проводимые на местных электрических сетях.