В Казани начался сезон электросамокатов

В пресс-службе отметили, что ограничения действуют в тех же пределах, что и в 2024 году. На отдельных участках вводятся «медленные зоны», где устройство автоматически снижает скорость, а также «запретные зоны» — там самокаты не работают вовсе.
В компании также пояснили, что продолжают курс на повышение безопасности. В прошлом сезоне сервис ужесточил меры ответственности пользователей в рамках инициативы «Год безопасного самоката». С мая 2024 года были увеличены штрафы за нарушения ПДД. В течение прошлого сезона было вынесено почти 13,5 тыс. штрафов, большая часть — за езду вдвоем и неправильную парковку. Более 3 тыс. аккаунтов взрослых пользователей были временно заблокированы за систематические нарушения. Кроме того, еще 540 аккаунтов закрыты за использование самокатов несовершеннолетними.
Ранее сообщалось, что на улицах Казани появились электросамокаты кикшерингового оператора Whoosh.
Кроме того, исполком Казани подготовил предложение о сокращении 568 парковок для электросамокатов с 1340 до 772. Документ направлен на рассмотрение правительственной комиссии Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения.