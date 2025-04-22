В Казани начался сезон электросамокатов

В компании также пояснили, что продолжают курс на повышение безопасности. В прошлом сезоне сервис ужесточил меры ответственности пользователей в рамках инициативы «Год безопасного самоката». С мая 2024 года были увеличены штрафы за нарушения ПДД. В течение прошлого сезона было вынесено почти 13,5 тыс. штрафов, большая часть — за езду вдвоем и неправильную парковку. Более 3 тыс. аккаунтов взрослых пользователей были временно заблокированы за систематические нарушения. Кроме того, еще 540 аккаунтов закрыты за использование самокатов несовершеннолетними.