В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няни

Молодые семьи смогут воспользоваться сервисом два раза в неделю, продолжительность одного сеанса — до трех часов. Проект ориентирован на молодые семьи, где родители не старше 35 лет, а возраст детей не превышает 3-х лет. Развозжаев уверен, что социальные няни будут особенно полезны в многодетных и малоимущих семьях.