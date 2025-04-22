В Севастополе молодым родителям будут помогать социальные няни

По его словам, это еще одна инициатива в рамках региональной программы по повышению рождаемости и федерального проекта «Многодетная семья», который в свою очередь входит в национальный проект «Семья».
«Проект “Семья” включает бесплатный подготовительный этап ЭКО по медицинским показаниям, создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных и ряд единовременных выплат», — уточнил Развозжаев.
Социальные няни будут предоставлять услугу кратковременного присмотра и ухода за детьми, что особенно важно для людей, совмещающих родительство с учебой или работой.
«Сотрудники севастопольского Центра социальной помощи семье и детям, у которых есть необходимые компетенции, смогут посидеть с ребенком, поиграть с ним в развивающие игры, помочь с гигиеническими процедурами — дома или на площадках центра. Это бесплатно», — рассказывает губернатор Севастополя.
Молодые семьи смогут воспользоваться сервисом два раза в неделю, продолжительность одного сеанса — до трех часов. Проект ориентирован на молодые семьи, где родители не старше 35 лет, а возраст детей не превышает 3-х лет. Развозжаев уверен, что социальные няни будут особенно полезны в многодетных и малоимущих семьях.