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В Ростовской области таможенники порадовали участников СВО пасхальными подарками

Таможенники Ростова поздравили с Пасхой бойцов, находящихся на лечении в госпитале.

Источник: Комсомольская правда

Таможенники из Ростова-на-Дону подарили праздничное настроение бойцам, находящимся на лечении в госпитале. В честь Пасхи военным передали пять коробок с куличами и другими угощениями, рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

Сладкие подарки в медучреждение привезла сотрудница таможни и по совместительству волонтер госпиталя Ирина Чернова. Военнослужащие с радостью приняли угощения и признались, что для них это стало приятным сюрпризом.

— Искренняя забота и внимание помогают бойцам восстанавливать силы, — подчеркнули в Ростовской таможне.

Напомним, накануне верующие отметили Светлое Христово Воскресение. Праздничные богослужения прошли в ночь с 19 на 20 апреля. Ранее журналисты «КП — Ростов-на-Дону» публиковали фотографии куличей от читателей и рассказывали о пасхальных донских традициях.