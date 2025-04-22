В Самаре стартуют экскурсии на автобусе-кабриолете 28 апреля

В областной столице начинается очередной туристический сезон. В связи с этим с 28 апреля по городу будет пущен специальный автобус.
Речь идет об автобусе-кабриолете, который уже не первый год курсирует по главным улицам Самары. С помощью такого транспорта туристы и жители города смогут попасть на обзорную экскурсию, чтобы узнать больше о Самаре.
Полный рейс автобуса длится 1,5 часа. Он будет проходить мимо основных достопримечательностей Самары.
Список остановок:
Речной вокзал;
Жигулевский пивоваренный завод;
Стелла Ладья;
улица Челюскинцев;
Самарская площадь;
площадь Куйбышева;
улица Фрунзе/улица Льва Толстого;
площадь Революции.
Ранее мы писали о том, что в Самаре собираются запустить электричку до Замка Гарибальди. Поездка будет включать в себя экскурсию с гидом, покупку сувениров и фотосессии.
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