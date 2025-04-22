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В Самаре стартуют экскурсии на автобусе-кабриолете 28 апреля

В областной столице начинается очередной туристический сезон.

В областной столице начинается очередной туристический сезон. В связи с этим с 28 апреля по городу будет пущен специальный автобус.

Речь идет об автобусе-кабриолете, который уже не первый год курсирует по главным улицам Самары. С помощью такого транспорта туристы и жители города смогут попасть на обзорную экскурсию, чтобы узнать больше о Самаре.

Полный рейс автобуса длится 1,5 часа. Он будет проходить мимо основных достопримечательностей Самары.

Список остановок:

Речной вокзал;

Жигулевский пивоваренный завод;

Стелла Ладья;

улица Челюскинцев;

Самарская площадь;

площадь Куйбышева;

улица Фрунзе/улица Льва Толстого;

площадь Революции.

Ранее мы писали о том, что в Самаре собираются запустить электричку до Замка Гарибальди. Поездка будет включать в себя экскурсию с гидом, покупку сувениров и фотосессии.

Новости губернии уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».