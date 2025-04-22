Для региональных автодилеров Юга прошла конференция «Высшая передача»

Также аналитики обратили внимание на то, как меняется кросс-интерес аудитории — во время поиска желаемого авто покупатели часто сравнивают между собой несколько марок. Например, новые китайские автомобили часто сравнивают с моделями с пробегом из разных стран, как и с авто других марок из Поднебесной — Changan с Chery, Haval с Chery, Toyota с Haval и тд.