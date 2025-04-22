Для региональных автодилеров Юга прошла конференция «Высшая передача»

В Краснодаре состоялась региональная конференция «Высшая передача». Мероприятие собрало ключевых игроков автомобильного рынка Южного федерального округа, чтобы обсудить актуальные тенденции отрасли, поделиться опытом и найти новые способы работы.
Согласно данным организатора конференции Авито Авто, за первый квартал 2025 года на 28% увеличилось предложение новых автомобилей, при этом на китайские бренды пришлось 76% объявлений (в 2024 году их было 68%), а доля российских авто в марте 2025 года составила всего 16% против 26% в марте 2024 года.
Что касается сегмента автомобилей с пробегом, то количество предложений выросло на 27%. При этом, доля российских автомобилей на вторичном рынке составляет 24%, корейских — 20%, на немецкие и японские машины пришлось по 18%, а на китайские лишь 5%.
Также аналитики обратили внимание на то, как меняется кросс-интерес аудитории — во время поиска желаемого авто покупатели часто сравнивают между собой несколько марок. Например, новые китайские автомобили часто сравнивают с моделями с пробегом из разных стран, как и с авто других марок из Поднебесной — Changan с Chery, Haval с Chery, Toyota с Haval и тд.
Директор направления «Автомобили с пробегом» Андрей Ковалев подчеркнул в выступлении важность внедрения технологий AI, цифровизации авторынка, а также повышения комфорта взаимодействия.
Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом». Фото: предоставлено пресс-службой Авито.
— Предпочтения покупателей меняются. Они хотят узнавать как можно больше информации и общаться с продавцом в онлайн-среде (66% от общего числа) и лишь на финальном этапе сделки выходить в офлайн. Это новый сегмент аудитории, которые ищет в цифровом пространстве комфорт и возможность получать прозрачную информацию без необходимости торга и практически без живого общения, — отметил Андрей Ковалев.
Руководитель продаж направления «Новые Авто» Артем Хомутинников рассказал участникам конференции о важных инструментах, которые могут помочь им нарастить продажи новых автомобилей. Например, покупатели все чаще стали искать спецпредложения, когда дилер может предоставить спецусловия по кредиту, аксессуары в подарок или скидку на КАСКО.