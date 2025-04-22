В Омске снова подорожало топливо: рост цен на АЗС «Юнигаз»

Цены на другие виды топлива также изменились. Бензин А-95 UNI подорожал на 30 копеек, теперь его стоимость составляет 59,52 рубля за литр. Аналогично увеличились расценки на дизельное топливо — на 30 копеек подорожали марки «Евро» (до 70,72 рубля) и UNI (до 71,67 рубля).