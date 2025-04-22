В Омске снова подорожало топливо: рост цен на АЗС «Юнигаз»

В Омске вновь зафиксирован рост цен на топливо. После того как повышение цен коснулось заправок «Топлайн» и «Газпромнефть», теперь это затронуло и сети АЗС «Юнигаз».
Так, бензин марки А-92 «Евро» подорожал на 70 копеек, теперь его цена составляет 54,07 рубля за литр (вместо прежних 53,77 рубля). Бензин А-92 UNI стал дороже на 40 копеек, поднявшись с 54,52 рубля до 54,92 рубля за литр.
Цены на другие виды топлива также изменились. Бензин А-95 UNI подорожал на 30 копеек, теперь его стоимость составляет 59,52 рубля за литр. Аналогично увеличились расценки на дизельное топливо — на 30 копеек подорожали марки «Евро» (до 70,72 рубля) и UNI (до 71,67 рубля).
При этом цены на бензин А-98 UNI и газ остались прежними.