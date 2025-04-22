В Омске простятся с пенсионером ФСБ Александром Безиным

Во вторник, 22 апреля 2025 года, появилось сообщение о гибели пенсионера ФСБ, участника КТО на Северном Кавказе Александра Безина.
«Семья Безиных с глубокой скорбью сообщает о смерти гвардии подполковника Александра Александровича Безина, командира стрелковой роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, пенсионера Управления ФСБ России по Омской области, участника КТО на Северном Кавказе, любящего сына, мужа и отца», — сообщили в социальных сетях родственники Александра Безина.
Как заявляется, церемония прощания пройдет в четверг, 24 апреля, с 13 по 14 часов в ритуальном зале на улице Партизанской, 20.