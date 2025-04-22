В Омске простятся с пенсионером ФСБ Александром Безиным

«Семья Безиных с глубокой скорбью сообщает о смерти гвардии подполковника Александра Александровича Безина, командира стрелковой роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, пенсионера Управления ФСБ России по Омской области, участника КТО на Северном Кавказе, любящего сына, мужа и отца», — сообщили в социальных сетях родственники Александра Безина.