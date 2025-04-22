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Названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ

Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ стоит 1,114 миллиона рублей за ночь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Самый дорогой номер в отеле на Петербургском международном экономическом форуме стоит 1,114 миллиона рублей за ночь при одноместном размещении, выяснило РИА Новости.

Согласно данным, которые есть агентства, при двухместном размещении он обойдется в 1,117 миллиона рублей. За эту цену участник форума получит жилплощадь от 106 квадратных метров, джакузи, гидромассажный душ и полный пакет услуг для люксов.

Самый дешевый вариант для проживания стоит 8,9 тысячи рублей за ночь при одноместном размещении в студии тарифа «стандарт». Двухместное размещение в этих же апартаментах обойдется участникам ПМЭФ в 9,8 тысячи рублей. За эту цену можно получить квартиру в миниатюре с полноценной кухней, оборудованной варочной панелью, холодильником и посудой, обеденной зоной и ванной комнатой.

В отделе бронирования отметили, что каждый отель имеет обязательный период для брони. Как правило, он составляет три-четыре дня на временной промежуток с 17 по 22 июня. Есть и отели, которые можно забронировать на одни или двое суток.

ПМЭФ пройдет 18−21 июня в Санкт-Петербурге.