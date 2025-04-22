Названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ

Самый дешевый вариант для проживания стоит 8,9 тысячи рублей за ночь при одноместном размещении в студии тарифа «стандарт». Двухместное размещение в этих же апартаментах обойдется участникам ПМЭФ в 9,8 тысячи рублей. За эту цену можно получить квартиру в миниатюре с полноценной кухней, оборудованной варочной панелью, холодильником и посудой, обеденной зоной и ванной комнатой.