Россияне оценили свою финансовую грамотность на тройку, показал опрос ВЦИОМ

Кроме того, опрошенным предложили представить себе, что они выиграли в лотерею миллион долларов. В 2025 году граждане РФ, по данным ВЦИОМ, распределили «выигранную» сумму примерно равномерно: 34% потратили бы на квартиру, машину, учебу, отдых и другие потребности, 30% отложили бы, 19% направили бы на благотворительность, а 17% решились бы вложить в высокодоходные, но рискованные проекты. В 2006 году больше половины респондентов (51%) потратили бы полученный в качестве приза миллион долларов.