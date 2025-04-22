В Нижегородской области «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

Всем пользователям соцсетей в День Победы предлагают заменить свои аватарки на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или участников специальной военной операции и написать посты о своих героях с хештегом #нашбессмертныйполк. Также предлагается прикрепить или нанести на одежду портреты героев своей семьи, сделать фото и выложить их 9 мая на своих страницах в соцсетях с хештегом #героиснами. Из изображений в итоге будет создан видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах «Бессмертного полка России».