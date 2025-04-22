В Нижегородской области «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Традиционная всероссийская акция ко Дню Победы «Бессмертный полк» пройдет в Нижегородской области в онлайн-формате, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вопрос о формах проведения акции обсудили на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которое провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Нижегородцы смогут присоединиться к онлайн-форматам шествия “Бессмертный полк”. Каждый сможет выбрать для себя удобный способ, чтобы поделиться информацией о герое семьи: фото участников и ветеранов Великой Отечественной войны, специальной военной операции можно будет разместить на личном, служебном и общественном транспорте, в социальных сетях и даже на одежде», — говорится в сообщении.
Всем пользователям соцсетей в День Победы предлагают заменить свои аватарки на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или участников специальной военной операции и написать посты о своих героях с хештегом #нашбессмертныйполк. Также предлагается прикрепить или нанести на одежду портреты героев своей семьи, сделать фото и выложить их 9 мая на своих страницах в соцсетях с хештегом #героиснами. Из изображений в итоге будет создан видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах «Бессмертного полка России».
«Свой “Бессмертный полк” предлагается провести и в каждой школе региона. Так, для школьников пройдут занятия “Разговоры о важном”, посвященные героизму советского народа и важности сохранения исторической правды. В рамках проекта “Музыка вместо звонков” в школах будут звучать песни о Великой Отечественной войне. Во всех школьных музеях состоится акция “Стена памяти”, — отмечается в сообщении.
Организаторами онлайн-акций в регионе выступают нижегородское отделение всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и нижегородское отделение движения «Бессмертный полк России».