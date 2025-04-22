Спали на ветках ели. Стало известно, как выжили дети, заблудившиеся в лесу

Сообщение о двух школьниках, заблудившихся в Пермском крае, появилось в социальных сетях 21 апреля. К тому моменту мальчиков искали уже больше 12 часов. Они остались без связи и провели ночь в холодном лесу. Что пережили школьники и как их нашли — в материале сайта perm.aif.ru.