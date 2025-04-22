Спали на ветках ели. Стало известно, как выжили дети, заблудившиеся в лесу

Сообщение о двух школьниках, заблудившихся в Пермском крае, появилось в социальных сетях 21 апреля. К тому моменту мальчиков искали уже больше 12 часов. Они остались без связи и провели ночь в холодном лесу. Что пережили школьники и как их нашли — в материале сайта perm.aif.ru.
Уезжали от полиции.
В село Кулики Очёрского округа Никита (имена всех детей изменены — прим. ред.) приехал из Перми вместе со своей семьёй на дачу. Там из местных ребят у него был друг Миша, которому недавно родители подарили питбайк. Мальчики решили покататься на новом транспорте по округе.
Как рассказала мама Никиты сайту perm.aif.ru, на дороге они встретили сотрудников ДПС, патрулировавших участок. Школьники испугались, что их остановят и составят протокол о нарушении. В попытке уехать от полиции ребята свернули в лес. Когда они проехали ещё пару километров, питбайк сломался. Оказавшись в незнакомом месте, школьники решили возвращаться на дорогу пешком, но окончательно заблудились.
Мальчики смогли несколько раз связаться с родителями и с экстренными службами, пока их телефоны окончательно не разрядились. На улице прошёл ледяной дождь, а впереди была целая ночь в тёмном лесу.
Ломали еловые ветки.
Когда Никита и Миша поняли, что окончательно заблудились, сначала сильно испугались, запаниковали и плакали. На улице уже стемнело, идти было некуда. Мысль о том, что им придётся ночевать в лесу, нагоняла на мальчишек страх.
«Конечно, они были напуганы. Но сказали друг другу: “Всё, давай соберёмся! Надо что-то делать, надо как-то выживать!”. Они наломали еловых веток, постелили их на землю, смогли немного поспать», — рассказала мама Никиты сайту perm.aif.ru.
Когда рассвело, ребята продолжили путь. Они старались идти по полям, чтобы их могли увидеть с квадрокоптера. Вскоре вышли на газотрассу и решили дальше двигаться вдоль неё. Там их и заметили мужчины на болотоходе, которые принимали участие в поисках школьников.
«Потерял голос, пока кричал».
Мальчики провели в лесу целые сутки, ночь спали на холодных и сырых еловых ветках. После завершения поисков школьников доставили в Очёрскую ЦРБ.
«Оба ребёнка осмотрены в больнице, состояние удовлетворительное. Отправлены на амбулаторное лечение», — рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Мама Никиты в беседе с корреспондентом perm.aif.ru уточнила, что у её сына диагностировали обморожение стоп, его направили на консультацию к хирургу. Кроме этого, ребёнок простыл, а из-за того, что мальчики кричали, зовя на помощь, Никита потерял голос.
Несмотря на сильное эмоциональное потрясение, сейчас школьники чувствуют себя хорошо, активно делятся деталями и впечатлениями от опасного приключения. А вот мамам школьников на ближайшую неделю прописали успокоительное.