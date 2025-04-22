Можно ли отключить и включить отопление на ТЭЦ при изменении погоды?

Апрель радует нижегородцев аномальным теплом. По данным синоптиков, такой жары в весенний месяц не было 52 года! Однако, по прогнозу погоды к концу недели нас ожидает резкое похолодание. В воскресенье дождь со снегом, температура воздуха −1 градуса ночью!
Можно ли отключить отопление на ТЭЦ при повышении температуры воздуха, и быстро включить при похолодании?
Отключение и пуск теплоснабжения — это сложные технологические процессы. В них задействовано большое количество основного и вспомогательного оборудования Автозаводской ТЭЦ. Ведь одновременно в сетях циркулирует 15−16 тысяч кубометров воды в час! Для того, чтобы завершить отопительный сезон (после соответствующего постановления администрации города), необходимо отключить оборудование ТЭЦ, постепенно снижая параметры в магистральных сетях, отключая потребителей на квартальных сетях. На это потребуется не менее 3-х суток.
При похолодании эту работу необходимо провести в обратном порядке. Для того, чтобы восстановить циркуляцию сетевой воды, необходимо после отключения теплотрасс включить оборудование на ТЭЦ, повторно заполнить водой теплотрассы, промыть их и отрегулировать гидравлические параметры. При этом надо учитывать, что одномоментно батареи в квартирах, детских садах и школах не станут горячими. Потому что для технологического обеспечения этой работы потребуется не менее 5-ти суток!
В моей квартире очень тепло. Что делать?
Обратитесь в управляющую компанию. Ее сотрудники уменьшат подачу теплоносителя на вводе в ваш жилой дом.
Какие меры сейчас предпринимает Автозаводская ТЭЦ?
Температура теплоносителя, который подается в систему отопления и горячего водоснабжения, снижена до минимума, то есть, до 70 градусов. Этот показатель необходимо строго соблюдать для качественного обеспечения параметров горячего водоснабжения!