Можно ли отключить и включить отопление на ТЭЦ при изменении погоды?

При похолодании эту работу необходимо провести в обратном порядке. Для того, чтобы восстановить циркуляцию сетевой воды, необходимо после отключения теплотрасс включить оборудование на ТЭЦ, повторно заполнить водой теплотрассы, промыть их и отрегулировать гидравлические параметры. При этом надо учитывать, что одномоментно батареи в квартирах, детских садах и школах не станут горячими. Потому что для технологического обеспечения этой работы потребуется не менее 5-ти суток!