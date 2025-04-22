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Ушёл из жизни автор нижегородского памятника Минину и Пожарскому Зураб Церетели

Он скончался в возрасте 91 года.

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 91 года скончался известнейший российский художник и скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Об этом сообщает ТАСС.

Его монументальные работы украшают города по всему миру, в том числе и в Нижнем Новгороде есть работа его авторства — памятник Минину и Пожарскому на площади Народного Единства.

Бронзовая скульптура была установлена 4 ноября 2005 года. Памятник является уменьшенной копией московского монумента, расположенного на Красной площади. Отличается он от оригинала лишь незначительной разницей в высоте (на 5 сантиметров ниже) и отсутствием надписи «ЛIЪТА 1818» на пьедесталах.