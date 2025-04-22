В Самаре откроется выставка победителей Всероссийского конкурса юных ремесленников

27 апреля в 12:00 в Самарской детской картинной галерее пройдет церемония награждения победителей XIV Всероссийского конкурса «Наш дом — планета Земля» и откроется выставка (6+) лучших работ. Организатором является Агентство социокультурных технологий.
В этом году в конкурсе участвовали 600 молодых мастеров из 24 регионов России в возрасте от 7 до 21 года. Они представили работы в традиционных техниках: ковроткачество, вышивка, лоскутное шитьё, резьба по дереву, керамика и другие.
Тематика работ не ограничивалась — главное, чтобы они отражали любовь к Родине, уважение к истории и бережное отношение к природе. Многие участники посвятили свои произведения 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Выставка будет работать с 27 апреля по 20 мая, а 1 июня отправится в тур по Самарской области.
Ранее мы писали, что 26 апреля в Музее Модерна откроется выставка «Будущее в прошлом» (6+), которая расскажет, как люди конца XIX — начала XX века представляли себе будущее.
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