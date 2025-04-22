Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре откроется выставка победителей Всероссийского конкурса юных ремесленников

27 апреля в 12:00 в Самарской детской картинной галерее пройдет церемония награждения победителей XIV Всероссийского конкурса «Наш дом — планета Земля» и откроется выставка (6+) лучших работ.

27 апреля в 12:00 в Самарской детской картинной галерее пройдет церемония награждения победителей XIV Всероссийского конкурса «Наш дом — планета Земля» и откроется выставка (6+) лучших работ. Организатором является Агентство социокультурных технологий.

В этом году в конкурсе участвовали 600 молодых мастеров из 24 регионов России в возрасте от 7 до 21 года. Они представили работы в традиционных техниках: ковроткачество, вышивка, лоскутное шитьё, резьба по дереву, керамика и другие.

Тематика работ не ограничивалась — главное, чтобы они отражали любовь к Родине, уважение к истории и бережное отношение к природе. Многие участники посвятили свои произведения 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка будет работать с 27 апреля по 20 мая, а 1 июня отправится в тур по Самарской области.

Ранее мы писали, что 26 апреля в Музее Модерна откроется выставка «Будущее в прошлом» (6+), которая расскажет, как люди конца XIX — начала XX века представляли себе будущее.

Следите за новостями Самары и Самарской области в нашем телеграм-канале!