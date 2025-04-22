В Челябинске опробовали новейшее оборудование для выявления рака

Врачи провели несколько операций, используя флуоресцентный краситель ICG (индоцианин зеленый) и прибор для визуальной навигации Vision: plus, произведённые в России, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
При помощи перечисленного оборудования можно быстро и эффективно проводить биопсию лимфатических узлов для выявления у человека меланомы или рака молочной железы. Если раньше для забора анализов требовалось готовить сразу несколько больничных отделений, теперь, благодаря уникальному устройству, процедуры полностью может взять на себя операционная бригада. Также из плюсов методики отмечают её безопасность для пациентов — никакого радиационного облучения нет, побочных эффектов минимум — и возможность следить за состоянием больного в реальном времени.
Минус новейшего оборудования, который отмечают специалисты, заключается в сложности работы с людьми с лишним весом. Возникают проблемы, когда нужно найти сигнальный лимфоузел. Кроме того, оборудование требуется хранить в чехле, а во время операции приходится привлекать дополнительных ассистентов, что делает её длиннее. При использовании гамма-датчика таких трудностей не возникает.