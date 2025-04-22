В Челябинске опробовали новейшее оборудование для выявления рака

При помощи перечисленного оборудования можно быстро и эффективно проводить биопсию лимфатических узлов для выявления у человека меланомы или рака молочной железы. Если раньше для забора анализов требовалось готовить сразу несколько больничных отделений, теперь, благодаря уникальному устройству, процедуры полностью может взять на себя операционная бригада. Также из плюсов методики отмечают её безопасность для пациентов — никакого радиационного облучения нет, побочных эффектов минимум — и возможность следить за состоянием больного в реальном времени.