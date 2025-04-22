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В центральных районах Самары начали наносить дорожную разметку в апреле

В областной столице начался новый этап нанесения дорожной разметки.

В областной столице начался новый этап нанесения дорожной разметки. Об этом стало известно от мэрии Самары.

Стало известно, что всего в городе будет нанесено больше 126 000 квадратных метров разметки.

На данный момент специалистами было начертано 4 500 тысячи квадратных метров покрытия. Большая часть работ проходит в центре города. Конец работ ожидается к 9 мая.

Ранее мы писали о том, что часть дороги по улице Вилоновской будет перекрыта для движения автотранспорта.

Свежие события города и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».