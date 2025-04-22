В центральных районах Самары начали наносить дорожную разметку в апреле

В областной столице начался новый этап нанесения дорожной разметки. Об этом стало известно от мэрии Самары.
Стало известно, что всего в городе будет нанесено больше 126 000 квадратных метров разметки.
На данный момент специалистами было начертано 4 500 тысячи квадратных метров покрытия. Большая часть работ проходит в центре города. Конец работ ожидается к 9 мая.
Ранее мы писали о том, что часть дороги по улице Вилоновской будет перекрыта для движения автотранспорта.
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