Башкирия вошла в ТОП-10 регионов по масштабу некоммерческого сектора.

Об этом сообщил председатель Общественной палаты республики Данияр Абдрахманов, выступая с ежегодным докладом о состоянии гражданского общества в регионе.
Он отметил, что по итогам 2024 года Башкирия заняла 11-е место в рейтинге «Регион-НКО», оценивающем уровень и качество развития некоммерческого сектора в различных регионах страны.
«А по масштабу некоммерческого сектора республика вошла в ТОП-10 субъектов страны. Этот рейтинг отражает экономическую, организационную и медийную активность некоммерческого сектора в конкретном регионе. Также наша республика демонстрирует высокие показатели удельного количества НКО, представленных в реестрах социально ориентированных НКО — получателей мер государственной поддержки минэкономразвития РФ», — рассказал Данияр Абдрахманов.
Руководитель аппарата Общественной палаты РБ Элина Гатауллина отметила, что в развитие НКО-сектора республики значительный вклад вносит Ресурсный центр общественных проектов.
«В 2024 году, в рамках двух заявочных кампаний Фонда президентских грантов, эксперты центра провели 243 консультации для некоммерческих организаций, что значительно повысило качество их заявок. По итогам двух конкурсов Фонда, 93 проекта из Башкортостана получили поддержку на общую сумму 137,9 миллиона рублей», — сказала Элина Гатауллина.
Напомним, по итогам 2024 года Башкирия заняла первое место по числу НКО в ПФО. Согласно данным портала «НКО.РФ», сегодня в республике доступны более 200 мер поддержки НКО.