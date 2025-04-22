Башкирия вошла в ТОП-10 регионов по масштабу некоммерческого сектора.

«В 2024 году, в рамках двух заявочных кампаний Фонда президентских грантов, эксперты центра провели 243 консультации для некоммерческих организаций, что значительно повысило качество их заявок. По итогам двух конкурсов Фонда, 93 проекта из Башкортостана получили поддержку на общую сумму 137,9 миллиона рублей», — сказала Элина Гатауллина.