Прощание с Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя

Зураб Церетели — живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Родился в Тбилиси. Руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970—1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году — главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году — художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в 1995 году — главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. Произведения Церетели украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих государств дальнего зарубежья.