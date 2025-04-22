Прощание с Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя

«Точно планируется завтра, время пока непонятно», — сказала собеседница агентства, уточнив, что прощание состоится в храме Христа Спасителя.
Ранее помощник скульптора Сергей Шагулашвили сообщил ТАСС, что Церетели умер в возрасте 91 года, причиной смерти стала остановка сердца. Внук скульптора Василий Церетели сообщил агентству, что церемония прощания с Зурабом Церетели, предварительно, состоится в храме Христа Спасителя, а затем и в Дидубийском пантеоне в Тбилиси. По его словам, похороны скульптора пройдут в Грузии.
Зураб Церетели — живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Родился в Тбилиси. Руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970—1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году — главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году — художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в 1995 году — главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. Произведения Церетели украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих государств дальнего зарубежья.