Беспропускной режим будет действовать на Радуницу в отселенных деревнях

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Посетить кладбища на Радуницу в отселенных деревнях Гомельской и Могилевской областях можно будет без специального пропуска, сообщила замначальника управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора Екатерина Шмелева на пресс-конференции во вторник.
Она отметила, что в республике есть территории с контрольно-пропускным режимом из которых отселено население.
«Такие территории есть в восьми районах Гомельской области и пяти районах Могилевской области. Общая площадь таких территорий, включая радиационный заповедник (Полесский государственный радиационный заповедник — Sputnik) составляет 4,3 тысячи квадратных километров», — сказала Шмелева.
Она напомнила, что радиационная безопасность граждан обеспечивается путем ограничения доступа на эти территории. Для нахождения там нужно получить специальный пропуск. Правда, есть и исключения.
«На Радуницу традиционно будет действовать особый беспропускной режим для посещения кладбищ в отселенных деревнях», — добавила замначальника управления.
Она посоветовала обращаться за дополнительной информацией в Гомельский и Могилевский облисполкомы.
Загрязненные территории
По словам Шмелевой, радиационная обстановка остается стабильной на других территориях, которые подверглись радиационному загрязнению, где живут граждане, ведется хозяйственная деятельность в полном объеме.
Она уточнила, что спустя 39 лет после аварии на ЧАЭС распалось 60% от всего выпавшего цезия-137 и порядка 62% стронция-90, а общая площадь радиоактивного загрязнения составляет порядка 12% от территории страны.