Беспропускной режим будет действовать на Радуницу в отселенных деревнях

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Посетить кладбища на Радуницу в отселенных деревнях Гомельской и Могилевской областях можно будет без специального пропуска, сообщила замначальника управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора Екатерина Шмелева на пресс-конференции во вторник.