Владелец «Акрона» П. Морозов считает, что клуб угадал с подписанием А. Дзюбы

36-летний форвард пополнил состав тольяттинцев в сентябре прошлого года. По словам учредителя «красно-черных», нападающий отрабатывает как на поле, так и в раздевалке.
Артем Дзюба поучаствовал в 19 матчах в футболке «Акрона», забил восемь мячей и выдал четыре голевые передачи. Заработал один «горчичник». Всего на его счету 1378 минут игрового времени.
«Считаю, на 100% угадали. Артем — профессионал с большой буквы, максимально мотивирован, отрабатывает на поле и в раздевалке. Эрудиция, интеллект, харизма, исключительное чувство юмора. Это большой плюс для нашей команды», — сказал владелец тольяттинского коллектива Павел Морозов в программе «Футбол России» (16+).
Недавно форвард волжан Жилсон Беншимол сравнил чемпионат Португалии с РПЛ.
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