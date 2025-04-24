«Мать моя узнает, ух! Ее сын, Коля, — и в Берлине»

— А знаете, о чем я часто думаю? О Берлине. Дойду я до него? Должен дойти. А если солдатская судьба не доведет меня туда или военные тропы мои пролягут по другим местам, друзья мои, земляки будут там. Вот бы привет домой передать из Берлина! Знаю, что так должно быть. На том стоит весь наш народ. Сталин туда нас ведет. И вот сегодня на задымленной улице Берлина я встретил старшего сержанта в кожаном шлеме.