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ТАСС уполномочен заявить

Опровержение ТАСС. Опровержение сообщения в «Дейли Миррор» об американских передовых патрулях в Берлине.

Источник: Известия

Опровержение ТАСС

Американская газета «Дейли Миррор» и австралийская газета «Сидней Дейли Телеграф» опубликовали сообщения Пирсона из Вашингтона, в которых говорится, что американские передовые патрули были в Берлине 13 апреля и «отступили ввиду протеста Сталина, заявившего, что ранее было достигнуто соглашение о том, что русские займут Берлин первыми. Американцы отступили, потому что русские настаивали на соблюдении этого соглашения».

ТАСС уполномочен заявить, что это сообщение Пирсона совершенно не соответствует действительности и выдумано от начала до конца.