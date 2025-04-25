ТАСС уполномочен заявить

Американская газета «Дейли Миррор» и австралийская газета «Сидней Дейли Телеграф» опубликовали сообщения Пирсона из Вашингтона, в которых говорится, что американские передовые патрули были в Берлине 13 апреля и «отступили ввиду протеста Сталина, заявившего, что ранее было достигнуто соглашение о том, что русские займут Берлин первыми. Американцы отступили, потому что русские настаивали на соблюдении этого соглашения».