…Сегодня над Штеттином, над его пылающими улицами, взвились знамена нашей победы.

На пересекавшей пойму автостраде было два моста. Оба немцы взорвали. Но от этого широкая полоса железобетона, на 30 метров возвышающаяся над болотистой поймой, не переставала иметь значение самого удобного пути через Одер. За нее шли ожесточенные бои. В береговых устоях первого моста были казематы с двухметровыми стенами, которые ничем не взять. А не возьмешь— не получишь переправы. Из казематов река простреливалась в обе стороны. Наши бойцы вырвались на автостраду. У них под ногами были немцы. Враги чувствовали себя неуязвимыми за толщей железобетона. Ручные гранаты не помогали. Тогда бойцы поснимали с себя шинели, ватники, фуфайки, зажгли их, засунули в бетонные норы. Немцы не выдержали. Гарнизон первого каземата сдался. Гитлеровцев буквально выкурили из нор.