…Сегодня над Штеттином, над его пылающими улицами, взвились знамена нашей победы.

Важнейшее качество современной армии — подвижность. Она обеспечивает стремительность маневра, внезапность удара. Подвижность не дается одним наличием транспорта. Прежде всего это совершенная организация. Только она может дать нужный эффект, иначе все омертвеет на закупоренных дорогах.
Образец подвижности мы увидели во время того великолепного броска, который сделал наш фронт после взятия Данцига. Еще шли бои на косе Фрише-Нерунг, когда весь фронт начал поворачиваться вокруг своей оси с легкостью безупречно слаженной машины. Предстояло, оставив Данциг в тылу, выйти к нижнему течению Одера.
На том берегу Одера, в окопах немцы. Трубы Штеттина дымят. Противник не знает, что судьба его решена.
Скоро грянет буря
Ступив на берег Одера, войска сразу принялись за работу наступления. Они увидели перед собой не одну, а две реки — Ост-Одер и Вест-Одер, разделенные несколькими километрами болота, залитого вешней водой. Только местами над поймой возвышались островки, покрытые редким лесом. И даже бывалым солдатам, пришедшим сюда через Днепр, Западный Буг, Неман и Вислу, предстоящее дело казалось дьявольски сложным. Они говорили, что легче было бы плыть шесть километров по чистой воде, чем преодолевать это гиблое место. Что же касается немцев, они и мысли не допускали, что нижний Одер будет форсирован здесь, в самой непреодолимой части. Но именно здесь наши войска готовили удар.
Началось просачивание в пойму, за Ост-Одер. Началась борьба за каждый кусок относительной суши, за каждое дерево. Бойцы подбирались к противнику по пояс в студеной воде, под огнем. После жестокой рукопашной схватки не было ни места, ни времени обсушиться, и снова нужно было идти по болоту все вперед, все дальше. Наши разведчики строили на деревьях гнезда и сутками сидели в них, наблюдая за вражеским берегом. Так создавалась картина расположения огневых средств противника.
На пересекавшей пойму автостраде было два моста. Оба немцы взорвали. Но от этого широкая полоса железобетона, на 30 метров возвышающаяся над болотистой поймой, не переставала иметь значение самого удобного пути через Одер. За нее шли ожесточенные бои. В береговых устоях первого моста были казематы с двухметровыми стенами, которые ничем не взять. А не возьмешь— не получишь переправы. Из казематов река простреливалась в обе стороны. Наши бойцы вырвались на автостраду. У них под ногами были немцы. Враги чувствовали себя неуязвимыми за толщей железобетона. Ручные гранаты не помогали. Тогда бойцы поснимали с себя шинели, ватники, фуфайки, зажгли их, засунули в бетонные норы. Немцы не выдержали. Гарнизон первого каземата сдался. Гитлеровцев буквально выкурили из нор.
Захватили рощу, а среди деревьев — домик лесника. Части вышли на Вест-Одер и закрепились. Теперь надо было сделать еще одно усилие — пересечь 200 метров быстротекущей реки и штурмом взять высоты, командующие над поймой. К этому готовились с первого дня. Пехоте предстояло стать морской, для нее начали строить суда. Нельзя было найти хотя бы одну лужу в прифронтовой полосе, чтобы не увидеть там несколько хорошо просмоленных плоскодонных лодок. Так возникал флот прорыва. Было построено много сотен судов, не считая москитного флота — челноков, на которых человек должен был переплывать Одер один.
Когда все было готово, генерал собрал старших своих командиров и своих инженеров на «военную игру» вблизи переднего края у наблюдательной вышки, с которой было хорошо видно поле сражения. Все собрались вокруг большого ящика с песком. Здесь были построены немецкие города и деревни, проложены реки и дороги, посажены леса. Несколько часов у этой своеобразной рельефной карты шло обсуждение предстоящей операции, уточнялись планы, высказывались предположения. Здесь думали за противника, здесь последний раз проверяли все детали. «Игра» проводилась за два дня до решающего штурма. День и час не были названы, но каждый знал, что приказа нужно ждать с минуты на минуту.
И вот мутный рассвет намеченного дня
Этого момента напряженно ждут у лодок, которые ночью подтащили к Вест-Одеру. У орудий, грозно поднявших свои стволы, в блиндажах командиров, у телефонов, на рациях часы сверены. Последние минуты тянутся очень медленно. В блиндаже, тускло освещенном маленькой электролампой, высокий седой генерал в кожаном пальто с артиллерийскими погонами спокойно и негромко говорит в микрофон:
Огонь, огонь, огонь!
И тишины больше нет. Вдруг заговорив, сотни орудий уже больше не умолкают. Пойма Одера и высоты на том берегу окутываются дымом и тучами пыли. В нашем блиндаже на берегу реки качает, как в самолете при самой скверной погоде.
Этих 45 минут артиллерийского ада было достаточно, чтобы смять и расплющить немецкую оборону. Почти незаметны выстрелы с той стороны, и только изредка над переправой повисают черные клубы от разрыва шрапнели. Деревянный флот, отчалив в первые же минуты артнаступления, достигает левого берега Вест-Одера. У пехоты еще нет пушек и танков, но она уверенно идет вперед. Связь с наступающими частями поддерживается по радио. Полковник Величко занял первое немецкое село, выбил немцев из кирпичных заводов на берегу. Генерал-майор Теремов успешно дерется за высоту «Безымянная».
Спустя несколько часов противник начинает ожесточенные контратаки, поддерживает их танками и самоходными орудиями. Это опасно для наших частей, не переправивших еще артиллерии. Контратаки успеха не имеют. Блестяще работают наши батареи, пока еще остающиеся на правом берегу.
К середине дня погода позволяет советской авиации начать работу в больших масштабах. Штурмовики и бомбардировщики набрасываются на немцев. Пехоте становится легче, но немец все еще упорно не хочет уступить свой последний берег. Он подтягивает свежие силы. Кроме двух новых дивизий, уже введенных в дело, появляются части эсэсовских дивизий «Лангермарк» и «Валлония». Бешеные контратаки. Немцы цепляются за каждый клочок померанской земли, но все же отходят. И вот первый плод нашего успеха. Немцы отброшены на обратные скаты высот, господствующих над Одером. Теперь они уже не просматривают наших переправ и бьют по ним только вслепую. Переправы завоеваны окончательно.
Сражение все яростнее, все упорнее. Напряжение не спадает ни днем, ни ночью. Но уже ясно, что немцы проиграли это сражение, что им уже не видать берегов Одера, что они потеряли Штеттин.
Настал момент, и через Одер бросились в расчищенный для них широкий проход советские танки. За танками хлынула пехота. Лавина пехоты.
…Сегодня над Штеттином, над его пылающими улицами, взвились знамена нашей победы.
И. Анисимов, Қ. Тараданкин, 2- й Бклорусский фронт.