Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под пытками такое не напишешь: «Здесь, в центре Москвы, ты увидишь мавзолей самого человечного человека на планете» — как молдавские поэты прославляли Ленина

Сегодня, 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина. По традиции мы опубликовали небольшие отрывки молдавских поэтов, которые в советское же время писали об основоположнике.

Николае ДАБИЖА.

СЕРДЦА ДРУЗЕЙ (отрывок).

…После того, как пройдешь ты долины и горы, моря и земли, придешь ты к воротам города… Это — Москва — столица нашей Родины. Здесь, в центре Москвы, ты увидишь мавзолей самого человечного человека на планете — В. И. Ленина…

Леонида ЛАРИ.

ЛЕНИН (отрывок).

От одной его усмешки день становится.

Больше.

Мысль его сверкает, как лазер,

Никто не охраняет его от забвенья.

Правда — сама себя охраняет.

Никто не защищен от площадных.

Насмешек,

Никого не щадит время,

Но как же я смогу забыть о том,

Кто ценою жизни подарил.

нам знанья и пищу?..

Ион ХАДЫРКЭ.

ЛЕНИН.

Солнце встает и садится.

Может быть, потому, что имя ему —.

Солнце.

Но если бы оно никогда не всходило,

Как бы мы его называли?

— Ночь.

А если бы оно никогда не заходило,

Как бы мы его называли?

— Ленин.

Григоре ВИЕРУ.

ЛЕНИН.

Когда я кричу,

то не могу думать о том,

О чем я кричу.

Поэтому я говорю шепотом,

Или молчу.

Особенно тогда,

Когда с Лениным разговариваю.

О, сколько надо иметь сил для того,

Чтобы всего лишь на двух плечах.

Нести столько революций,

Столько настоящего,

Столько грядущего.

А поверх еще и наши ошибки.

Я прошу у него, чтобы он дал мне.

Хотя бы те ошибки.

Чтобы я их нес.

Они тяжелы.

Иду вслед за Лениным.

По дороге по одной роняю,

Укрывая листвой.

Делай другие ошибки, сынок.

Делай другие…

Понравился нам комментарий экс-министра экономики Александра Муравского: "По случаю дня рождения Владимира Ленина хочется вспомнить стихи о нём, которые в порыве вдохновения и идеологической сознательности были написаны молдавскими деятелями культуры, которые позднее внезапно переобулись в воздухе. Под пытками такое не напишешь. Așa-i Maia Grigorievna?

Никакого злого умысла, публикуя этот пост, не имею. Просто хочу сказать некоторым, плюющим в прошлое: «Чаще смотрите в зеркало».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Мать четверых детей молдавские полицейские оштрафовали на 37 тысяч леев за «электоральную коррупцию»: «Я получала только помощь от мамы, которая живет в России, а полицейские сказали, что их это не волнует, получайте штраф».

Наталья все время плачет, она просто не знает, что ей делать (далее…).

Внимание, водители: В Кишиневе перекроют движение — список улиц, где будет действовать запрет.

Ожидается частичное перекрытие движения транспорта на некоторых улицах столицы (далее…).

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.

Молдавские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют (далее…).