Под пытками такое не напишешь: «Здесь, в центре Москвы, ты увидишь мавзолей самого человечного человека на планете» — как молдавские поэты прославляли Ленина

Сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина. По традиции мы опубликовали небольшие отрывки молдавских поэтов, которые в советское же время писали об основоположнике.
Николае ДАБИЖА.
СЕРДЦА ДРУЗЕЙ (отрывок).
…После того, как пройдешь ты долины и горы, моря и земли, придешь ты к воротам города… Это — Москва — столица нашей Родины. Здесь, в центре Москвы, ты увидишь мавзолей самого человечного человека на планете — В. И. Ленина…
Леонида ЛАРИ.
ЛЕНИН (отрывок).
От одной его усмешки день становится.
Больше.
Мысль его сверкает, как лазер,
Никто не охраняет его от забвенья.
Правда — сама себя охраняет.
Никто не защищен от площадных.
Насмешек,
Никого не щадит время,
Но как же я смогу забыть о том,
Кто ценою жизни подарил.
нам знанья и пищу?..
Ион ХАДЫРКЭ.
ЛЕНИН.
Солнце встает и садится.
Может быть, потому, что имя ему —.
Солнце.
Но если бы оно никогда не всходило,
Как бы мы его называли?
— Ночь.
А если бы оно никогда не заходило,
Как бы мы его называли?
— Ленин.
Григоре ВИЕРУ.
ЛЕНИН.
Когда я кричу,
то не могу думать о том,
О чем я кричу.
Поэтому я говорю шепотом,
Или молчу.
Особенно тогда,
Когда с Лениным разговариваю.
О, сколько надо иметь сил для того,
Чтобы всего лишь на двух плечах.
Нести столько революций,
Столько настоящего,
Столько грядущего.
А поверх еще и наши ошибки.
Я прошу у него, чтобы он дал мне.
Хотя бы те ошибки.
Чтобы я их нес.
Они тяжелы.
Иду вслед за Лениным.
По дороге по одной роняю,
Укрывая листвой.
Делай другие ошибки, сынок.
Делай другие…
Понравился нам комментарий экс-министра экономики Александра Муравского: "По случаю дня рождения Владимира Ленина хочется вспомнить стихи о нём, которые в порыве вдохновения и идеологической сознательности были написаны молдавскими деятелями культуры, которые позднее внезапно переобулись в воздухе. Под пытками такое не напишешь. Așa-i Maia Grigorievna?
Никакого злого умысла, публикуя этот пост, не имею. Просто хочу сказать некоторым, плюющим в прошлое: «Чаще смотрите в зеркало».
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