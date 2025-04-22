На ММКФ показали мелодраму «Мужу привет» с Пересильд и Вдовиченковым

Собственно, держись Маслов в этой вполне милой рамке оммажа, из «Мужу привет» сложилось бы, скорее всего, достаточно симпатичное кино. Пускай даже с неуместными вкраплениями подросткового сериала и звучащей не к месту современной поп-музыкой. Однако делу мешает довольно-таки дикий сценарий, где героиня Пересильд, подобно мужу, погружена в кому — только метафорическую. Кома — это состояние между жизнью и смертью, и сотрудница ЗАГСа Катерина буквально блуждает между двумя этими состояниями: со свидетельствами о смерти понятно, а под жизнью авторы ленты подразумевают, разумеется, брак. И детей — как его логичное и единственно возможное продолжение. Конечно, животик, под занавес возникающий у Пересильд (не из-за салатов, как она сама прогнозирует в начале), никакого удивления не вызывает. Но вот издевательский финал и предшествующее пикирование в звенящую, как выражается президент ММКФ, пошлость — какое-то своеобразное впечатление все-таки производят. Назовем это коматографическим достижением.