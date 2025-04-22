Скульптор Церетели умер из-за остановки сердца

Церетели был женат на княжне Инессе Андроникашвили, которая умерла еще в 1998 году. У них есть дочь Елена (Лика). В 2004 году у скульптора начались отношения с искусствоведом Татьяной Кочемасовой, они не регистрировали брак. У Церетели есть три внука: Василий, Зураб и Виктория. Также у него есть четыре правнука: Александр, Николай, Филипп и Мария. Кроме этого, он воспитывал двух приемных дочерей — Людмилу и Татьяну.