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Храм Василия Блаженного будет закрыт для посещения до конца дня

Во вторник, 22 апреля, храм Василия Блаженного (Покровский собор) будет закрыт для посещения, сообщается в Telegram-канале музея.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 22 апреля, музей “Покровский собор” закрыт для посещения», — говорится в публикации.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в апреле 2025 года Покровский собор изменит режим работы в связи в репетициями парада Победы на Красной площади.