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«Прекращать эти разбои». Лукашенко раскритиковал использование зерна для откорма скота в Могилевской области

Лукашенко потребовал не кормить животных зерном в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Могилевщину за откорм животных зерном, передает БелТА.

Так, 22 апреля белорусский лидер посетил комбикормовый завод в Шклове, где ведется серьезная модернизация, готовятся к запуску новые объекты, в том числе цех выпечки хлеба.

Во время посещения белорусским президентом комбикормового завода отмечалась важность данного производства, прежде всего, для повышения уровня работы в животноводстве. А Лукашенко раскритиковал Могилевщину за использование зерна в откорме животных.

— В Могилевской области надо прекращать эти разбои и кормить зерном скот, — потребовал он.

Президент пояснил, что для того, чтобы в регионе были нормальные надои и привесы необходимо готовить комбикорма. И сказал, что использование зерна в животноводстве вовсе следует запретить.

— Надо запретить использовать на это зерно. Но чтобы эти запреты сработали, ценообразование должно нормальное быть, — констатировал белорусский лидер.

Мы писали, что Александр Лукашенко приехал с инспекцией на аварийное здание в Шклове.

Напомним, после Пасхи глава страны остался работать на малой родине в Копыси.

Еще президент обратился к белорусским судмедэкспертам, сказав о доверии.