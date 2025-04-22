«Прекращать эти разбои». Лукашенко раскритиковал использование зерна для откорма скота в Могилевской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал Могилевщину за откорм животных зерном, передает БелТА.
Так, 22 апреля белорусский лидер посетил комбикормовый завод в Шклове, где ведется серьезная модернизация, готовятся к запуску новые объекты, в том числе цех выпечки хлеба.
Во время посещения белорусским президентом комбикормового завода отмечалась важность данного производства, прежде всего, для повышения уровня работы в животноводстве. А Лукашенко раскритиковал Могилевщину за использование зерна в откорме животных.
— В Могилевской области надо прекращать эти разбои и кормить зерном скот, — потребовал он.
Президент пояснил, что для того, чтобы в регионе были нормальные надои и привесы необходимо готовить комбикорма. И сказал, что использование зерна в животноводстве вовсе следует запретить.
— Надо запретить использовать на это зерно. Но чтобы эти запреты сработали, ценообразование должно нормальное быть, — констатировал белорусский лидер.
Мы писали, что Александр Лукашенко приехал с инспекцией на аварийное здание в Шклове.
Напомним, после Пасхи глава страны остался работать на малой родине в Копыси.
Еще президент обратился к белорусским судмедэкспертам, сказав о доверии.