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В Таганроге приступили к масштабному ремонту донского водовода

Ремонт донского водовода стартовал в Таганроге, временно ограничили подачу воды.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге приступили к ремонту донского технического водовода. Об этом сегодня, 22 апреля, в Telegram сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Бригады специалистов на месте. Сейчас выполняется сброс воды из трубопровода. Этот процесс занимает от 8 до 12 часов. Затем начнется демонтаж поврежденного участка трубы, — написала Светлана Камбулова.

Напомним, ранее местный водоканал предупредил об ограничении водоснабжения из-за масштабного ремонта водовода в период с 22 по 24 апреля. Всего планируют задействовать 28 специалистов и 12 единиц техники.