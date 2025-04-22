В Таганроге приступили к масштабному ремонту донского водовода

В Таганроге приступили к ремонту донского технического водовода. Об этом сегодня, 22 апреля, в Telegram сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Бригады специалистов на месте. Сейчас выполняется сброс воды из трубопровода. Этот процесс занимает от 8 до 12 часов. Затем начнется демонтаж поврежденного участка трубы, — написала Светлана Камбулова.
Напомним, ранее местный водоканал предупредил об ограничении водоснабжения из-за масштабного ремонта водовода в период с 22 по 24 апреля. Всего планируют задействовать 28 специалистов и 12 единиц техники.