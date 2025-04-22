Лукашенко сказал, под какие отрасли построят арендное жилье в регионах и Минске

При этом президент пояснил, что в Беларуси арендное жилье, прежде всего, будет строиться под потребности производства — «под то, что дает деньги», чтобы обеспечивать жильем работников предприятий. Наличие жилья под аренду поспособствует развитию регионов и тому, чтобы все население не стягивалось в Минск и другие крупные города.