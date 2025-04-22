Лукашенко сказал, под какие отрасли построят арендное жилье в регионах и Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие отрасли в стране будут получать арендное жилье, передает телеграм канал «Пул Первого».
Так, во время рабочей поездки в Шкловский район белорусский лидер потребовал от главы райисполкома Сергея Бартоша, чтобы в регионе «до конца года ни одного клочка неухоженного не осталось».
— Шклов надо приводить в порядок, — потребовал президент.
И здесь же Александр Лукашенко высказался о строительстве арендного жилья в этом регионе и, вообще, в Беларуси.
— Думаю, сколько тебе надо арендного жилья! Жилье здесь нужно, потому что сюда нужно будет привлекать людей. Арендное жилье надо для людей — это развитие регионов, — уверен глава страны.
При этом президент пояснил, что в Беларуси арендное жилье, прежде всего, будет строиться под потребности производства — «под то, что дает деньги», чтобы обеспечивать жильем работников предприятий. Наличие жилья под аренду поспособствует развитию регионов и тому, чтобы все население не стягивалось в Минск и другие крупные города.
Однако при этом и в Минске Александр Лукашенко не исключает строительства арендного жилья под потребности предприятий.
К слову, ранее белорусский президент разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов.
Кроме того, Лукашенко раскритиковал использование зерна для откорма скота в Могилевской области: «Прекращать эти разбои».
Мы писали, что глава Беларуси приехал с инспекцией на аварийное здание в Шклове. Напомним, после Пасхи глава страны остался работать на малой родине в Копыси.