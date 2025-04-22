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Лукашенко сказал, под какие отрасли построят арендное жилье в регионах и Минске

Лукашенко обозначил, какие отрасли получат арендное жилье в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие отрасли в стране будут получать арендное жилье, передает телеграм канал «Пул Первого».

Так, во время рабочей поездки в Шкловский район белорусский лидер потребовал от главы райисполкома Сергея Бартоша, чтобы в регионе «до конца года ни одного клочка неухоженного не осталось».

— Шклов надо приводить в порядок, — потребовал президент.

И здесь же Александр Лукашенко высказался о строительстве арендного жилья в этом регионе и, вообще, в Беларуси.

— Думаю, сколько тебе надо арендного жилья! Жилье здесь нужно, потому что сюда нужно будет привлекать людей. Арендное жилье надо для людей — это развитие регионов, — уверен глава страны.

При этом президент пояснил, что в Беларуси арендное жилье, прежде всего, будет строиться под потребности производства — «под то, что дает деньги», чтобы обеспечивать жильем работников предприятий. Наличие жилья под аренду поспособствует развитию регионов и тому, чтобы все население не стягивалось в Минск и другие крупные города.

Однако при этом и в Минске Александр Лукашенко не исключает строительства арендного жилья под потребности предприятий.

К слову, ранее белорусский президент разрешил выкупать арендное жилье еще одной категории белорусов.

Кроме того, Лукашенко раскритиковал использование зерна для откорма скота в Могилевской области: «Прекращать эти разбои».

Мы писали, что глава Беларуси приехал с инспекцией на аварийное здание в Шклове. Напомним, после Пасхи глава страны остался работать на малой родине в Копыси.