БЖД сделала заявление о возобновлении пассажирского сообщения с Литвой и Польшей

В сообщении сказано, что представители БЖД во время 39-го заседания Конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД в Варшаве озвучили предложение, касающееся возобновления пассажирского сообщения с Литвой, Польшей, Латвией. В пресс-службе уточнили, что предложения касалось возобновления прямого пассажирского сообщения по направлениям Беларусь — Литва, Беларусь — Латвия, Беларусь — Польша.