БЖД сделала заявление о возобновлении пассажирского сообщения с Литвой и Польшей. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В сообщении сказано, что представители БЖД во время 39-го заседания Конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД в Варшаве озвучили предложение, касающееся возобновления пассажирского сообщения с Литвой, Польшей, Латвией. В пресс-службе уточнили, что предложения касалось возобновления прямого пассажирского сообщения по направлениям Беларусь — Литва, Беларусь — Латвия, Беларусь — Польша.
Говорится, что в указанном мероприятия приняли участие руководители (ответственные представители) 23 железных дорог, а также присоединенные предприятия ОСЖД. Уточняется, что делегацию Беларуси возглавил первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич.
Тем временем БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025.