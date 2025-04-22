В Дубровенском районе 22 апреля произошел пожар в телятнике со 174 быками. Подробности рассказали в Витебском областном управлении МЧС. О возгорании в деревне Барсуки на территории молочно-товарной фермы, принадлежащей предприятию «Якубово- Агро», спасателям стало известно после 03.00 часов. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили на месте полностью сгоревшую деревянную сторожку размером два на три метра, которая располагалась в полуметре от телятника. Задымление наблюдалось и на кровле самого телятника, в котором находилось 174 быка, двух- и трехлетки. — Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Животные не пострадали, — прокомментировали в МЧС. Огонь успел повредить входную дверь в телятник и кровлю. Причина пожара еще устанавливается. И мы писали, что вертолеты МЧС сбросили 77 тонн воды на крупный лесной пожар под Столином. Еще мошенники подделали аккаунт главы Могилевщины Исаченко и писали чиновникам.