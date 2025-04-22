Боец Сергей Ощепков из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Сергей Ощепков из Эхирит-Булагатского района. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Геннадий Осодоев.
Мужчина родился в деревне Наумовка, был втором ребенком из пяти. Когда ему исполнилось пять лет, семья перебралась в Харат. Окончив школу, Сергей Ощепков поступил в Иркутский авиационный технический колледж гражданской авиации. Получил диплом и отправился в армию.
— После возвращения домой, устроился фрезеровщиком на авиазавод. За добросовестный труд был награжден дипломом «Лучший рабочий по профессии», — сообщает Геннадий Осодоев.
«За ленточку» герой отправился осенью 2024 вслед за братом. Пал во время выполнения боевого задания в январе 2025 года. В памяти знакомых он навечно останется преданным сыном, любящим братом, мужем и отцом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе 22 апреля объявлено днем траура по погибшему бойцу СВО.