Боец Сергей Ощепков из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Мужчина родился в деревне Наумовка, был втором ребенком из пяти. Когда ему исполнилось пять лет, семья перебралась в Харат. Окончив школу, Сергей Ощепков поступил в Иркутский авиационный технический колледж гражданской авиации. Получил диплом и отправился в армию.