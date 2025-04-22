Скончался бывший глава Сеченовского округа Александр Самышков

О его смерти сообщили представители муниципалитета на официальной странице в соцсети «Вконтакте». Трудовой путь Александр Самышков начал в колхозе имени Калинина, где работал водителем. В 1983 году его избрали секретарем парткома совхоза «Талызинский», спустя три года он становится директором совхоза. Руководителем Сеченовского округа Самышков стал в 1996 году. Затем был директором коллективного предприятия «Родина», позднее работал директором птицефабрики «Подлесовская». Коллеги вспоминают его как человека, не забывавшего свою малую родину — он часто приезжал туда, «к истокам».