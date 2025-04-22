В Крыму наблюдается дефицит кадров в сфере образования

Работодатели заявили кадровую потребность в количестве 17 634 рабочих местах. На сферу образования приходится 16,1%, обрабатывающие производства — 14, 6%, здравоохранение — 14,3%, социальное обеспечение — 9,5%, строительство — 6,8%.
По итогам 2024 года численность занятых составила 939,6 тысяч человек. Безработными в Крыму числились 26,4 тысячи человек.
Ранее мы сообщали, что в Крыму не хватает медиков и сотрудников госуправления. Также большая потребность в кадрах высшего уровня квалификации существует у рабочих промышленности, строительства, транспорта, работников сферы обслуживания, торговли и охраны.