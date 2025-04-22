Отель Radisson в Перми открыл бронирование номеров

Напомним, отель международной сети Radisson в Перми получил от краевого Министерства имущества разрешение на ввод в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Он расположен в центре города на пересечении улиц Попова и Монастырской. Номерной фонд отеля составляет 158 комфортабельных объектов различных категорий. На верхнем этаже расположится бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город.