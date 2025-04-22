Патриарх Кирилл назвал День Победы одним из самых значимых праздников

«Сердечно приветствую всех организаторов и участников Международного слета городов-героев, проходящего в эти дни в Смоленске. В 2025 году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, вспоминая жертвенный подвиг наших предков, явивших непоколебимую силу духа, мужество и солидарность в защите свободы и независимости страны, в отстаивании национальной духовно-культурной идентичности. Несмотря на предпринимаемые извне настойчивые попытки принизить роль советского народа в разгроме нацизма, День Победы неизменно остается одним из самых значимых праздников на всем пространстве нашей общей исторической Родины», — отмечается в послании предстоятеля РПЦ.