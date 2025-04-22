Игрок «Крыльев» И. Сергеев высказался об очередном рекорде А. Дзюбы из «Акрона»

«Видел только результат, потому что добирались в Москву на встречу с ЦСКА. Знал, что “Спартак” выиграл 3:2, Дзюба побил рекорд. Поздравил его, когда он забил нам, сейчас тоже могу поздравить. Он сделал большое дело», — сказал форвард «Крыльев» Иван Сергеев.