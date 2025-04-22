Игрок «Крыльев» И. Сергеев высказался об очередном рекорде А. Дзюбы из «Акрона»

Речь идет в том числе о показателях по системе «гол+пас». Нападающий самарцев поздравил 36-летнего форварда тольяттинцев и сказал, что он сделал «большое дело».
Артем Дзюба побил рекорд Дмитрия Лоськова (по данным Transfermarkt) в матче 24-го тура против «Факела» (12+). На 72-й минуте реализовал пенальти и забил 166-й гол в Премьер-лиге. Плюс 100 результативных передач. Всего — 266 очков против 255 от экс-футболиста «Локо».
Далее, 19 апреля, отличился в игре против «Спартака» (12+). Снова после удачного 11-метрового. Отпраздновал, показав футболку с изображением льва и лося. Но в тот день «красно-черные» уступили — 2:3.
«Видел только результат, потому что добирались в Москву на встречу с ЦСКА. Знал, что “Спартак” выиграл 3:2, Дзюба побил рекорд. Поздравил его, когда он забил нам, сейчас тоже могу поздравить. Он сделал большое дело», — сказал форвард «Крыльев» Иван Сергеев.
В разговоре с журналистом «Совспорта» добавил:
«Готов пойти за этим рекордом? Дай бог. Сейчас в голове ничего не держу, потому что у нас другая ситуация в клубе сейчас».
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