Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» возглавила Мария Козлова

Мария Козлова получила два высших образования по специальностям «менеджмент организации» и «математические методы в экономике». Имеет богатый управленческий и отраслевой опыт. С 2022 по 2025 год в должности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края отвечала за развитие энергетической отрасли региона: совершенствование нормативно-правового регулирования, утверждение инвестиционных программ участников рынка и другие задачи. Ранее в качестве заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края курировала вопросы теплоэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В предыдущие периоды трудилась на руководящих должностях предприятий энергетики и промышленности Урала и Западной Сибири.