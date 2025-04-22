Власти объяснили горы мусора в центре Екатеринбурга

Власти изменят подход к уборке улицы Вайнера в Екатеринбурге после образования кучи мусора. Об этом ЕАН рассказали в пресс-службе городской администрации. На неубранный мусор в центре города еще в воскресенье обратили внимание горожане. Коммунальщики своевременно очистили тротуар, но не успели его вывезти до полудня.