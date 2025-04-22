Власти объяснили горы мусора в центре Екатеринбурга

«Мусор на улице Вайнера образовался в результате большого трафика, который неточно коррелируется с существующим регламентом уборки (в котором выделяются дополнительные бригады в общегородские праздники). Это должно быть учтено при принятии решений», — пояснили в пресс-службе городской администрации.
Также там прокомментировали горы мусора, которые горожане заметили в минувшее воскресенье у магазинов. Этим вопросом уже занялись квартальные, в отношении владельцев магазинов, возле которых стояли переполненные урны, будут составлены административные протоколы за несвоевременную уборку.