Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти объяснили горы мусора в центре Екатеринбурга

Власти изменят подход к уборке улицы Вайнера в Екатеринбурге после образования кучи мусора. Об этом ЕАН рассказали в пресс-службе городской администрации. На неубранный мусор в центре города еще в воскресенье обратили внимание горожане. Коммунальщики своевременно очистили тротуар, но не успели его вывезти до полудня.

«Мусор на улице Вайнера образовался в результате большого трафика, который неточно коррелируется с существующим регламентом уборки (в котором выделяются дополнительные бригады в общегородские праздники). Это должно быть учтено при принятии решений», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Также там прокомментировали горы мусора, которые горожане заметили в минувшее воскресенье у магазинов. Этим вопросом уже занялись квартальные, в отношении владельцев магазинов, возле которых стояли переполненные урны, будут составлены административные протоколы за несвоевременную уборку.