Град и ливень обрушились на Астану

В среду, 23 апреля, синоптики также прогнозируют в Астане дождь с грозой. Ветер западный, с переходом в северо-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 21−23 тепла. 24 апреля в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, с переходом в северо-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 15−17 тепла. Накануне в Астане завершился отопительный сезон — в городе установилась стабильная теплая погода.