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Град и ливень обрушились на Астану

Сегодня в Астане вместе с сильным дождем выпал град. Видео с непогодой появились в социальных сетях, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 83% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Tengrinews

Синоптики прогнозировали сегодня в Астане переменную облачность, временами дождь, днем — грозу. Ветер юго-восточный, с переходом в западный, ночью 5−10, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9 градусов, днем 21−23 градуса тепла.

Легкий дождь в столице, в частности на левобережье, довольно быстро перешел в ливень.

В среду, 23 апреля, синоптики также прогнозируют в Астане дождь с грозой. Ветер западный, с переходом в северо-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 21−23 тепла. 24 апреля в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, с переходом в северо-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 15−17 тепла. Накануне в Астане завершился отопительный сезон — в городе установилась стабильная теплая погода.