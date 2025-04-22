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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

Гидрометцентр объявил в Татарстане штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов.

Источник: ИА Татар-информ

«В период с 23 по 27 апреля 2025 года на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», — говорится в сообщении.

В указанный период категорически запрещается разводить костры и пользоваться открытым огнем в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяных болотах, а также там, где трава уже высохла и под кронами деревьев.

Запрещено выбрасывать горящие спички, сигареты и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.