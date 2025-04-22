В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

«В период с 23 по 27 апреля 2025 года на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», — говорится в сообщении.
В указанный период категорически запрещается разводить костры и пользоваться открытым огнем в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяных болотах, а также там, где трава уже высохла и под кронами деревьев.
Запрещено выбрасывать горящие спички, сигареты и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.