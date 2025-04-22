В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

Запрещено выбрасывать горящие спички, сигареты и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.