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На преобразование пешеходной улицы Театральной в Уфе понадобится 274 млн рублей

В Уфе показали будущий облик пешеходной улицы Театральной.

Источник: Комсомольская правда

Ммэр Уфы Ратмир Мавлиев представил концепцию благоустройства Театральной улицы. Согласно проекту, здесь появятся торговые павильоны, театральные площадки, амфитеатр, выставочные зоны и современные арт-объекты.

На реализацию проекта потребуется 274 миллиона рублей, которые уже заложены в бюджет на два года. В настоящее время проектная документация проходит проверку государственной экспертизой.

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