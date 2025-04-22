На преобразование пешеходной улицы Театральной в Уфе понадобится 274 млн рублей

Ммэр Уфы Ратмир Мавлиев представил концепцию благоустройства Театральной улицы. Согласно проекту, здесь появятся торговые павильоны, театральные площадки, амфитеатр, выставочные зоны и современные арт-объекты.
На реализацию проекта потребуется 274 миллиона рублей, которые уже заложены в бюджет на два года. В настоящее время проектная документация проходит проверку государственной экспертизой.
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