Популярный ресторан закрылся в центре Воронежа

С понедельника, 21 апреля, в Воронеже прекратил свою работу ресторан Vasilchuki, расположенный на улице Карла Маркса, 67/1. Об этом сообщила администрация заведения в социальных сетях.
Ресторан, который работал в центре города порядка десяти лет, теперь прекратил свое существование. Администрация заведения не раскрыла причины закрытия, но выразила сожаление в официальном сообщении.
Сеть ресторанов Vasilchuki насчитывает около 50 заведений в крупных городах России и за ее пределами. В числе городов, где расположены торговые точки, можно назвать Москву, Подмосковье, Казань, Санкт-Петербург, Грозный и даже Дубай.