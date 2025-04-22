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Популярный ресторан закрылся в центре Воронежа

Торговая точка проработала порядка 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 21 апреля, в Воронеже прекратил свою работу ресторан Vasilchuki, расположенный на улице Карла Маркса, 67/1. Об этом сообщила администрация заведения в социальных сетях.

Ресторан, который работал в центре города порядка десяти лет, теперь прекратил свое существование. Администрация заведения не раскрыла причины закрытия, но выразила сожаление в официальном сообщении.

Сеть ресторанов Vasilchuki насчитывает около 50 заведений в крупных городах России и за ее пределами. В числе городов, где расположены торговые точки, можно назвать Москву, Подмосковье, Казань, Санкт-Петербург, Грозный и даже Дубай.