В Калининграде ещё на одной популярной улице Острова запретили парковку

В Калининграде на набережной Карбышева запретили парковку автотранспорта. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.
Речь про участок от улицы Октябрьской в направлении Второго эстакадного моста. Там правую сторону регулярно занимают не только местные жители, но и приезжающие туристы.
Улица не столь загружена, поэтому одной полосы вполне хватало для того, чтобы все могли разъезжаться.
За последнее время на Острове сократили несколько стоянок. Некоторое время назад шлагбаум установили возле магазина «Виктория». Теперь там можно оставить авто без денег лишь на час.
От засилья посторонних машин во дворах страдают местные. Люди сообщают, что из-за отдыхающих часто не могут припарковать автомобиль возле дома.